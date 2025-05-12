Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kỹ sư DevOps đầy nhiệt huyết và đam mê để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Bạn sẽ hỗ trợ xây dựng, triển khai và tối ưu hóa các hệ thống hạ tầng hiện đại trên đám mây. Chúng tôi ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về AWS, Kubernetes, và Pulumi. Đây là cơ hội để bạn học hỏi và áp dụng các công nghệ DevOps tiên tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Mô tả công việc cụ thể:

Phát triển và vận hành hệ thống CI/CD để hỗ trợ quy trình phát triển phần mềm.

Cấu hình, triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng đám mây trên AWS.

Quản lý và điều phối các container bằng Kubernetes (K8s).

Sử dụng Pulumi để tự động hóa hạ tầng với mã (Infrastructure as Code - IaC).

Giám sát và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống và ứng dụng.

Tự động hóa các quy trình vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng.

Đảm bảo an ninh và tuân thủ các tiêu chuẩn tốt nhất trong vận hành hệ thống.

Soạn thảo tài liệu về cấu hình, quy trình và các luồng công việc liên quan.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Có kinh nghiệm vận hành product Saas là lợi thế

Hiểu biết cơ bản hoặc đã làm việc với AWS.

Kiến thức về container hóa (Docker) và điều phối container với Kubernetes.

Làm quen hoặc hiểu biết về Pulumi hoặc các công cụ IaC tương tự (Terraform, Ansible).

Nền tảng vững về hệ điều hành Linux/Unix.

Kỹ năng lập trình hoặc viết script (Python, Bash, hoặc JavaScript).

Kiến thức về quản lý mã nguồn với Git và quy trình CI/CD.

Tinh thần học hỏi, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Tech Stack:

Infra: AWS, On-Premise

Orchestration: K8S, Docker

Observability: Grafana, Loki, Prometheus

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng

Được trao quyền, lộ trình phát triển rõ ràng, tôn trọng định hướng cá nhân

Quyền lợi khác:

Thưởng tháng lương 13, Lương hiệu quả kinh doanh

Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.

Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần về công việc, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm... từ các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử và Key person của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

