Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3/3 Gò Xoài, Phường Bình hưng Hoà A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và thực hiện các buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Live 1 ngày 2-3 ca, 1 tháng off 4 buổi.

Tương tác trực tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc, tư vấn sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, thu hút người xem.

Lên ý tưởng, thực hiện quay video teasing, bán hàng giới thiệu chương trình khuyến mãi, mini game, thông tin về các buổi livestream sắp diễn ra.

Phối hợp với bộ phận khác để đề xuất, đưa ra ý tưởng quay video, các chương trình, nội dung livestream.

Hỗ trợ các công tác trong các buổi livestream không lên sóng;

Báo cáo kết quả livestream và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream hoặc làm MC, diễn viên.

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính.

Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Có kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ của công ty là một lợi thế.

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Lương cứng từ 10-12tr/tháng + Thưởng hiệu quả (Thu nhập 12-20tr/tháng)

Cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực livestream, marketing.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin