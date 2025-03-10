Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Blue Sky,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kịch bản và phát triển ý tưởng cho các video truyền thông của công ty.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh và yếu tố sáng tạo cho mỗi video.

Thực hiện quay dựng các video giới thiệu sản phẩm, sự kiện và hoạt động của công ty.

Xử lý và biên tập video truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok...).

Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý Marketing và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Video Editor hoặc vị trí tương đương.

Khả năng tự xây dựng nội dung, lên ý tưởng và kịch bản cho video.

Thành thạo các phần mềm: Premiere Pro, After Effects, Capcut...

Có kỹ năng về Animation và Motion Graphic là một lợi thế.

Tư duy sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt và khả năng truyền đạt ý tưởng rõ ràng.

Nhanh nhạy, luôn cập nhật xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực truyền thông.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TRANFA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo hiệu suất cuối năm.

Cơ hội thăng tiến và xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.

12 ngày phép năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Hỗ trợ ăn trưa và chi phí gửi xe.

Thưởng chuyên cần hằng tháng.

Nghỉ dưỡng, team building 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TRANFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin