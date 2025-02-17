Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Vương Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Hòa Lợi,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

- Thực hiện livestream trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, v.v.).

- Sáng tạo nội dung video và xây dựng chương trình livestream hấp dẫn, thu hút khán giả.

- Chuẩn bị kịch bản, lên lịch và phối hợp với các bộ phận (Marketing, Sản xuất nội dung) để đảm bảo thông điệp đồng nhất.

- Theo dõi, phân tích số liệu và hiệu quả livestream, từ đó tối ưu hóa nội dung cho các buổi phát sóng sau.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành truyền thông, marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm thực hiện livestream và sản xuất nội dung video trực tiếp; ưu tiên ứng viên có thành tích cụ thể trên các nền tảng mạng xã hội.

- Kỹ năng giao tiếp , tự tin trước ống kính và khả năng tương tác tự nhiên với khán giả.

- Sáng tạo, năng động, có khả năng tự quản lý thời gian và làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

- Biết sử dụngcông cụ livestream và chỉnh sửa video như OBS, Streamlabs, Adobe Premiere, v.v. là một lợi thế

- Nắm bắt xu hướng nội dung số, có khả năng phân tích số liệu để cải thiện hiệu quả truyền thông.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Vương Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thưởng lễ, tết… theo chế độ công ty

- Được đóng bảo hiểm theo đúng luật định : BHXH, BHYT,

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp mang đặc bản sắc văn hóa riêng của công ty tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát huy nội lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Vương Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin