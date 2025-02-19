Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thiên Ân làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Ô72, đường D1, khu dân cư Vietsing, phường Thuận Giao, tp.Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

* Chụp ảnh sản phẩm

* Quay dựng video truyền thông nội bộ

* Quay dựng video quảng cáo

* Tham gia xây dựng chiến dịch truyền thông đa kênh.

Yêu Cầu Công Việc

* Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm, đặc biệt là nước hoa là một lợi thế.

* Có kiến thức về thuật toán các nền tảng Tiktok, Facebook, Shoppe…..

* Năng động, nhiệt tình, sẵn sàng làm việc độc lập và theo nhóm. Thời gian làm việc: + Sáng 9h-12h +Trưa: 13h-18h Làm việc từ Thứ 3-CN (thứ 2 nghỉ)

Quyền Lợi Được Hưởng

* Thu nhập: 10-15triệu/tháng

* Đầy đủ phúc lợi: BHXH, BHYT

* Thưởng lễ tết

Môi trường làm việc:

* Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được tự do sáng tạo, càng điên càng độc lạ càng tốt

* Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

