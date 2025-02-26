Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Sản Xuất Hồng Thiên Anh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Sản Xuất Hồng Thiên Anh
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Ô72, đường D1, khu dân cư Vietsing, phường Thuận Giao, tp.Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
* Chụp ảnh sản phẩm
* Quay dựng video truyền thông nội bộ
* Quay dựng video quảng cáo
* Tham gia xây dựng chiến dịch truyền thông đa kênh.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm, đặc biệt là nước hoa là một lợi thế.
* Có kiến thức về thuật toán các nền tảng Tiktok, Facebook, Shoppe…..
* Có gu thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện qua hình ảnh.
* Năng động, nhiệt tình, sẵn sàng làm việc độc lập và theo nhóm.
* Sẵn sàng di chuyển Thời gian làm việc:
+ Sáng 9h-12h +Trưa: 13h-18h Làm việc từ Thứ 3-CN (thứ 2 nghỉ)
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Sản Xuất Hồng Thiên Anh Thì Được Hưởng Những Gì
* Thu nhập: 10.000.000-15.000.000vnđ/tháng
* Đầy đủ phúc lợi: BHXH, BHYT
* Thưởng lễ tết
* Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được tự do sáng tạo, càng điên càng độc lạ càng tốt
* Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Sản Xuất Hồng Thiên Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
