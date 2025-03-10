Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 25a hàm long hàng bài,Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

Quản lý, phát triển nội dung trên TikTok, Facebook, Instagram, YouTube.

Lên ý tưởng, quay dựng video ngắn theo xu hướng, thu hút khách hàng.

Thực hiện livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm đồng hồ cao cấp.

Phối hợp với team marketing để tối ưu hiệu suất chiến dịch quảng bá.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, biết cách tạo nội dung viral.

Có kinh nghiệm livestream bán hàng, ăn nói lưu loát, tự tin, có khả năng chốt đơn

Biết chỉnh sửa video cơ bản (CapCut, Premiere, Canva...).

Gu thẩm mỹ tốt, hiểu về thương hiệu cao cấp là lợi thế.

Tư duy sáng tạo, chủ động nắm bắt xu hướng, biết cách kể chuyện,

Tại Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số livestream.

Làm việc trong thương hiệu đồng hồ cao cấp, môi trường chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp & thu nhập không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam

