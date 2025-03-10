Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam
Mức lương
10 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 25a hàm long hàng bài,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 22 Triệu
Quản lý, phát triển nội dung trên TikTok, Facebook, Instagram, YouTube.
Lên ý tưởng, quay dựng video ngắn theo xu hướng, thu hút khách hàng.
Thực hiện livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm đồng hồ cao cấp.
Phối hợp với team marketing để tối ưu hiệu suất chiến dịch quảng bá.
Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, biết cách tạo nội dung viral.
Có kinh nghiệm livestream bán hàng, ăn nói lưu loát, tự tin, có khả năng chốt đơn
Biết chỉnh sửa video cơ bản (CapCut, Premiere, Canva...).
Gu thẩm mỹ tốt, hiểu về thương hiệu cao cấp là lợi thế.
Tư duy sáng tạo, chủ động nắm bắt xu hướng, biết cách kể chuyện,
Tại Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số livestream.
Làm việc trong thương hiệu đồng hồ cao cấp, môi trường chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp & thu nhập không giới hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI