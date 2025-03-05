Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 121 Quốc Hương, Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh và xác định xu hướng/ insight và nền tảng để xây dựng content plan cho các kênh phù hợp với mục tiêu truyền thông và định vị thương hiệu.
Phối hợp cùng team production để lên kế hoạch lên ý tưởng về thông điệp chiến dịch quảng cáo, các key assets và hoạt động trên các nền tảng social theo tháng, theo quý và theo chiến dịch.
Phát triển kế hoạch content và là người triển khai các nội dung cùng với team sáng tạo/ thiết kế/ sản xuất media của công ty.
Chủ động trong việc bắt trend trên social và tạo ra các content viral đơn giản để duy trì nhận diện và tương tác cho thương hiệu.
Quản lý nội dung truyền thông và đo lường hiệu quả trên các kênh theo tháng.
Nghiên cứu, lên idea và kịch bản, tìm nhân vật cho các content series phù hợp cho nền tảng chính (youtube/ titkok) xuyên suốt năm để tăng nhận diện thương hiệu và bắt kịp xu hướng.
Trực tiếp triển khai cùng các team liên quan hoạt động truyền thông MKT của thương hiệu.
Sắp xếp thời gian và chủ động cập nhật công việc với cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm với vị trí tương đương
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung social media về ngành mỹ phẩm là một lợi thế.
Có khả năng tự sản xuất content đơn giản bằng điện thoại là một lợi thế
Có sử dụng các mạng xã hội Facebook/ Instagram/ Tiktok.
Có khả năng Viết lách, tư duy tốt, sáng tạo, chủ động trong công việc.
Hiểu về các kênh truyền thông và hoạt động MKT và thương hiệu
Để Portfolio trong hồ sơ ứng tuyển

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn = Lương cứng (Thỏa thuận) 11-13 Triệu + thưởng KPI
Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc
BHXH sau thử việc, hỗ trợ ăn sáng, gửi xe miễn phí
Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, trà bánh miễn phí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

