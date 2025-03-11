Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức,Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý lịch trình của khách hàng Châu Âu khi khách đến làm việc với công ty.

Phiên dịch trong các buổi họp, phỏng vấn giữa công ty khách hàng.

Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng.

Xử lý các tình huống phát sinh của khách hàng.

Tiếp đón khi khách hàng tới Việt Nam, giao dịch thường xuyên với khách hàng qua mail, chat..., đàm phán với khách hàng về các nội dung tuyển dụng lao động.

Tiếp nhận đơn hàng và triển khai đơn hàng cho các phòng ban tuyển dụng.

Dịch form và chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn với khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết)

• Nam/ nữ: dưới 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, có kỹ năng giao tiếp tốt

• Có kinh nghiệm phiên dịch

• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực XKLĐ và Du học thị trường Châu Âu

• Biết sử dụng máy tính: Word, Excel, Powerpoint, Mạng xã hội

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, thưởng các dịp lễ/tết,..

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước và quy chế phúc lợi theo quy định

Du lịch năm 1-2 lần

Miễn phí cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin