Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 506 Đường Kim Giang, Thanh Quang, Thanh Liệt.,Hà Nội

Tham gia và xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi phiên để gia tăng hiệu quả.

Thực hiện ghi hình và quay video livestream tại studio/ công ty phục vụ cho việc bán hàng trên kênh TikTok, Shopee và Facebook.

Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream

Nữ (Ngoại hình sáng, giọng hay, hoạt ngôn, vui tính)

Nhạy bén với các xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok

Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt

Có tinh thần học hỏi không giới hạn, sẵn sàng làm cái mới.

Ưu tiên: Sinh viên hoặc người làm công việc tự do.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tọa thêm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Đăng ký ca làm linh hoạt, mỗi ca tối thiểu 3 tiếng.

Lương live theo giờ : 60-100k 1 giờ

Được hoa hồng doanh thu khi live.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.

