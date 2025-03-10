Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 506 Đường Kim Giang, Thanh Quang, Thanh Liệt.,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Tham gia và xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi phiên để gia tăng hiệu quả.
Thực hiện ghi hình và quay video livestream tại studio/ công ty phục vụ cho việc bán hàng trên kênh TikTok, Shopee và Facebook.
Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ (Ngoại hình sáng, giọng hay, hoạt ngôn, vui tính)
Nhạy bén với các xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok
Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt
Có tinh thần học hỏi không giới hạn, sẵn sàng làm cái mới.
Ưu tiên: Sinh viên hoặc người làm công việc tự do.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tọa thêm.
Nhạy bén với các xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok
Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt
Có tinh thần học hỏi không giới hạn, sẵn sàng làm cái mới.
Ưu tiên: Sinh viên hoặc người làm công việc tự do.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tọa thêm.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Đăng ký ca làm linh hoạt, mỗi ca tối thiểu 3 tiếng.
Lương live theo giờ : 60-100k 1 giờ
Được hoa hồng doanh thu khi live.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.
Lương live theo giờ : 60-100k 1 giờ
Được hoa hồng doanh thu khi live.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI