Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 506 Đường Kim Giang, Thanh Quang, Thanh Liệt.,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Tham gia và xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi phiên để gia tăng hiệu quả.
Thực hiện ghi hình và quay video livestream tại studio/ công ty phục vụ cho việc bán hàng trên kênh TikTok, Shopee và Facebook.
Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (Ngoại hình sáng, giọng hay, hoạt ngôn, vui tính)
Nhạy bén với các xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok
Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt
Có tinh thần học hỏi không giới hạn, sẵn sàng làm cái mới.
Ưu tiên: Sinh viên hoặc người làm công việc tự do.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tọa thêm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Đăng ký ca làm linh hoạt, mỗi ca tối thiểu 3 tiếng.
Lương live theo giờ : 60-100k 1 giờ
Được hoa hồng doanh thu khi live.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

