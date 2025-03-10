Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
:
- Tìm kiếm idea về sản phẩm
- List sản phẩm
- Chăm sóc shop
- Làm việc cùng team để ra các ý tưởng hiệu quả và tối ưu hoạt động trong công việc.
- Địa điểm làm việc: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ, tuổi: 22-26
- Thời gian làm việc: Full-time.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- Lương cứng: 6 triệu nếu chưa có kinh nghiệm, 8 triệu nếu đã có kinh nghiệm + thưởng KPI cao
- Thưởng tết, thưởng ngày lễ.
- Được đào tạo kĩ năng làm việc
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Tham gia các hoạt động, nghỉ mát hàng năm với công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN
