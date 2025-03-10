Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Tìm kiếm idea về sản phẩm

- List sản phẩm

- Chăm sóc shop

- Làm việc cùng team để ra các ý tưởng hiệu quả và tối ưu hoạt động trong công việc.

- Địa điểm làm việc: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

- Nam/ Nữ, tuổi: 22-26

- Thời gian làm việc: Full-time.

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 04 tháng Tiktokshop US (Nếu chưa có kinh nghiệm nhưng cố gắng vẫn sẽ đc nhận)

- Có laptop

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Lương cứng: 6 triệu nếu chưa có kinh nghiệm, 8 triệu nếu đã có kinh nghiệm + thưởng KPI cao

- Thưởng tết, thưởng ngày lễ.

- Được đào tạo kĩ năng làm việc

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Tham gia các hoạt động, nghỉ mát hàng năm với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN

