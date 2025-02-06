Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24/1 Võ Oanh, phường 25 quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

- Phụ trách livestream giới thiệu, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ bán hàng giúp tăng doanh số, các sản phẩm: mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo, đồ công nghệ, thiết bị điện tử,.... của đối tác qua kênh tiktok.

- Phối hợp với bộ phận vận hành và team video thực hiện các video ngắn.

- Tham gia các buổi đào tạo, trainning,...

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Làm được Fulltime.

- Khả năng nói chuyện tự tin trước ống kính.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng online,..

- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, khả năng diễn đạt và giao tiếp tốt, ứng biến linh hoạt trong các tình huống.

- Yêu thích công việc livestream, thích lướt tiktok, chủ động và tích cực trong công việc.

- Có tinh thần đồng đội, kiên trì và chịu được áp lực.

- Thời gian: fulltime

Live 2 ca/ ngày, mỗi ca live 2h - 3h (Theo sự sắp xếp của vận hành). OFF 1 ngày bất kỳ trong tuần. Thời gian trống: ăn uống + nghỉ ngơi

Check-in và check-out trên hệ thống đủ 9 tiếng/ ngày (đã bao gồm thời gian nghỉ ngơi).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phép năm, nghỉ lễ/ tết và các chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của công ty.

- Review lương 2 lần/ năm.

- Lương: 7 triệu - 12 triệu/ tháng.

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.

