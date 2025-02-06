Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 24/1 Võ Oanh, phường 25 quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Phụ trách livestream giới thiệu, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ bán hàng giúp tăng doanh số, các sản phẩm: mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo, đồ công nghệ, thiết bị điện tử,.... của đối tác qua kênh tiktok.
- Phối hợp với bộ phận vận hành và team video thực hiện các video ngắn.
- Tham gia các buổi đào tạo, trainning,...
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm được Fulltime.
- Khả năng nói chuyện tự tin trước ống kính.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng online,..
- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, khả năng diễn đạt và giao tiếp tốt, ứng biến linh hoạt trong các tình huống.
- Yêu thích công việc livestream, thích lướt tiktok, chủ động và tích cực trong công việc.
- Có tinh thần đồng đội, kiên trì và chịu được áp lực.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian: fulltime
Live 2 ca/ ngày, mỗi ca live 2h - 3h (Theo sự sắp xếp của vận hành). OFF 1 ngày bất kỳ trong tuần. Thời gian trống: ăn uống + nghỉ ngơi
Check-in và check-out trên hệ thống đủ 9 tiếng/ ngày (đã bao gồm thời gian nghỉ ngơi).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phép năm, nghỉ lễ/ tết và các chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của công ty.
- Review lương 2 lần/ năm.
- Lương: 7 triệu - 12 triệu/ tháng.
- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.
