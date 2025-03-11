Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Beta Music Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 số 12 ngách 1 ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Sản xuất nội dung cho các dự án âm nhạc của công ty: Chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, video, nội dung đăng tải trên các nền tảng.

Kết hợp với các bộ phận khác để lên kế hoạch, ý tưởng cho những dự án mới, liên tục tìm hiểu và cập nhật về xu hướng âm nhạc.

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sử dụng After Effect, Photoshop, Premiere, Illustrator…

Yêu thích và có hiểu biết về âm nhạc, sáng tạo.

Có con mắt thẩm mỹ, bố cục, màu sắc.

Có kỹ năng phân tích vấn đề là một lợi thế.

Có khả năng teamwork.

Ham học hỏi, thái độ tích cực, có trách nhiệm, năng động và không ngại thay đổi.

Ưu tiên Gen Z.

Tại Công ty Cổ phần Beta Music Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: Từ 7-15 Triệu VNĐ/Tháng (lương cứng) + 600k phụ cấp + thưởng.

Được đóng BHXH.

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản trong công việc.

Cơ hội thăng tiến cao, rõ ràng nếu gắn bó lâu dài với công ty.

Hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ phục vụ công việc.

Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật.

Du lịch, team building hàng năm.

Khen thưởng, Review lương theo đợt và năng lực.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân; được làm việc với các Nghệ sĩ, Producer hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Beta Music Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin