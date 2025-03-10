Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty:
Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video, tạo ảnh thumbnail cho video;
Đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch;
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và chọn từ khóa SEO cho kênh Youtube;
Phân tích các chỉ số quan trọng và đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Sinh năm 1999 – 2003; Tốt nghiệp đại học chính quy, ưu tiên các ngành : Thiết kế, Marketing, Báo chí, Kinh Tế,...
Ưu tiên biết về các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như: Canva, Capcut,PTS, Pr, Ae, ...
Yêu thích âm nhạc, khả năng sáng tạo tốt, yêu thích và muốn học hỏi về Youtube;
Có tư duy logic, tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;
Chủ động tự nghiên cứu, học hỏi. Không ngại khókhăn, chăm chỉ, kiên trì;
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ A-Z;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 7.000.000đ/ tháng + thưởng theo doanh thu kênh quản trị(10.000.000 -30.000.000 đồng/tháng);( Lương cứng tăng theo thâm niên, năng lực);
Thử việc2tháng:nhận 85% LCB( thời gian thử việc vẫn sẽ hưởng doanh thu kênh);
Cơ hội thăng tiến lên Lead Team, Phó Phòng, Trưởng Phòng;
Hỗ trợ trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại, văn phòng đẹp đầy đủ tiện nghi,...
Nghỉ phép 12 ngày/năm; Được tham gia BHXH; Thưởng lương tháng 13,14;Thưởng lễ, tết theo Quy định của Công ty và Luật LĐ;
Du lịch trong và ngoài nước hằng năm, liên hoan công ty vào các dịp lễ, tổ chức sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

