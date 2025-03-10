Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty:

Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video, tạo ảnh thumbnail cho video;

Đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch;

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và chọn từ khóa SEO cho kênh Youtube;

Phân tích các chỉ số quan trọng và đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển.

Độ tuổi : Sinh năm 1999 – 2003; Tốt nghiệp đại học chính quy, ưu tiên các ngành : Thiết kế, Marketing, Báo chí, Kinh Tế,...

Ưu tiên biết về các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như: Canva, Capcut,PTS, Pr, Ae, ...

Yêu thích âm nhạc, khả năng sáng tạo tốt, yêu thích và muốn học hỏi về Youtube;

Có tư duy logic, tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;

Chủ động tự nghiên cứu, học hỏi. Không ngại khókhăn, chăm chỉ, kiên trì;

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ A-Z;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 7.000.000đ/ tháng + thưởng theo doanh thu kênh quản trị(10.000.000 -30.000.000 đồng/tháng);( Lương cứng tăng theo thâm niên, năng lực);

Thử việc2tháng:nhận 85% LCB( thời gian thử việc vẫn sẽ hưởng doanh thu kênh);

Cơ hội thăng tiến lên Lead Team, Phó Phòng, Trưởng Phòng;

Hỗ trợ trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại, văn phòng đẹp đầy đủ tiện nghi,...

Nghỉ phép 12 ngày/năm; Được tham gia BHXH; Thưởng lương tháng 13,14;Thưởng lễ, tết theo Quy định của Công ty và Luật LĐ;

Du lịch trong và ngoài nước hằng năm, liên hoan công ty vào các dịp lễ, tổ chức sinh nhật...

