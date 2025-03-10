Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THE BRIEF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11 - K1 Đường số 40, Phường tân Phong,Hồ Chí Minh

- Sáng tạo và biên tập nội dung, xây dựng kịch bản độc đáo để quảng bá cho dịch vụ của công ty.

- Theo dõi kết quả công việc theo campaign / tuần / tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho việc đẩy mạnh tương tác, lượt view trên các kênh social của công ty (Facebook, Instagram, Threads, Linkedin, …) từ đó lên những chiến dịch hiệu quả hơn.

- Quản lý chất lượng nội dung kênh social, thường xuyên đưa ra các idea mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

- Thực hiện, triển khai các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

- Thời gian làm việc :10h - 18h (T2-T6). Giờ giấc linh hoạt khi cần thiết.

- Đam mê và nắm bắt social media trends tốt.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, chịu áp lực tốt.

- Có kĩ năng quay, chụp cơ bản, kĩ năng thiết kế, Photoshop.

- Biết chạy Ads.

- Hiểu biết các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Threads, LinkedIn, ...).

Tại CÔNG TY TNHH THE BRIEF Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000

- Thưởng các dịp ngày vào ngày lễ, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán.

- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…

- Chế độ du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE BRIEF

