Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo NEWTAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 35/20 Đường D5, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thực hiện và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Adwords, trên đa nền tảng Zalo, Tiktok,đảm bảo KPIs cam kết với khách hàng

- Tối ưu hóa quảng cáo của khách hàng, chịu trách nhiệm về hiệu quả quảng cáo.

- Quản lý ngân sách quảng cáo cho kênh. Theo dõi kênh, gửi báo cáo định kỳ.

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của Google, Facebook,Tiktok. Xây dựng các công cụ làm việc nội bộ và các công cụ nghiên cứu thị trường.

- Có tư duy phân tích người dùng, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo (Tiêu đề, mô tả...)

- Làm việc theo nhóm, kết hợp với nhân viên SEO, Marketing để nâng cao hiệu quả quảng cáo.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức chuyên môn trên các nền tảng quảng cáo : Adwords, Facebook.....

• Có khả năng Care và tối ưu cùng lúc nhiều khách hàng, đảm bảo KPIs tất cả được hoàn thành đúng timeline và chất lượng.

• Thích làm việc với con số, phân tích kế hoạch, plan cho ngân sách chạy quảng cáo.

• Năng lực quản lý và tối ưu chiến dịch tốt.

• Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm với công việc được giao

• Có khả năng tư duy và sáng tạo; đam mê với lĩnh vực này. Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về SEO / Digital MKT là 1 lợi thế

• Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc; khả năng độc lập lên kế hoạch và triển khai công việc theo định hướng đề ra.

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo NEWTAB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực + hỗ trợ ăn trưa.

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng cuối năm.

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước. Được đi du lịch 2 lần 1 năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết. Đặc biệt, được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam với đa ngành nghề.

- Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ T7+CN, các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo NEWTAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.