Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 148 Phan Xích Long, Phường 7,Hồ Chí Minh

1. Phần mềm nội bộ công ty:

Viết bài và biên tập nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông nội bộ.

Quản lý tài khoản người dùng cho các thành viên công ty.

Phối hợp với nhà cung cấp phần mềm để xử lý sự cố kỹ thuật.

2. Đào tạo:

Tìm kiếm và đề xuất diễn giả, chủ đề đào tạo phù hợp với văn hóa công ty.

3. Sự kiện:

Tổ chức và điều phối các sự kiện nội bộ: team building, workshop, tiệc tất niên, khám sức khỏe, công tác từ thiện.

Lập kế hoạch, dự toán chi phí và giám sát việc thực hiện.

4. Khác:

Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan.

Kỹ năng:

Sử dụng tốt Tiếng Anh và các phần mềm văn phòng.

Đam mê viết lách, truyền thông và kết nối nội bộ. Có kiến thức cơ bản về Quảng cáo, Truyền thông và Tổ chức sự kiện.

Năng động, cởi mở, và sẵn sàng học hỏi trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo và tổ chức công việc hiệu quả.

Kinh nghiệm trong quản lý truyền thông và tổ chức sự kiện là một lợi thế.

Bảo hiểm sức khỏe

Tăng lương hàng năm

Lương hấp dẫn

Thưởng theo đánh giá hiệu suất công việc hàng năm

Du lịch tiêu chuẩn 5 sao

Đào tạo năng cao kỹ năng/nghiệp vụ

Cơ hội làm việc tại nước ngoài

Quà tặng dịp đặc biệt

