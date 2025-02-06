Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 148 Phan Xích Long, Phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Phần mềm nội bộ công ty:
Viết bài và biên tập nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông nội bộ.
Quản lý tài khoản người dùng cho các thành viên công ty.
Phối hợp với nhà cung cấp phần mềm để xử lý sự cố kỹ thuật.
2. Đào tạo:
Tìm kiếm và đề xuất diễn giả, chủ đề đào tạo phù hợp với văn hóa công ty.
3. Sự kiện:
Tổ chức và điều phối các sự kiện nội bộ: team building, workshop, tiệc tất niên, khám sức khỏe, công tác từ thiện.
Lập kế hoạch, dự toán chi phí và giám sát việc thực hiện.
4. Khác:
Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan.
Kỹ năng:
Sử dụng tốt Tiếng Anh và các phần mềm văn phòng.
Đam mê viết lách, truyền thông và kết nối nội bộ. Có kiến thức cơ bản về Quảng cáo, Truyền thông và Tổ chức sự kiện.
Năng động, cởi mở, và sẵn sàng học hỏi trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo và tổ chức công việc hiệu quả.
Kinh nghiệm trong quản lý truyền thông và tổ chức sự kiện là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe
Tăng lương hàng năm
Lương hấp dẫn
Thưởng theo đánh giá hiệu suất công việc hàng năm
Du lịch tiêu chuẩn 5 sao
Đào tạo năng cao kỹ năng/nghiệp vụ
Cơ hội làm việc tại nước ngoài
Quà tặng dịp đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất

Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Và Nhà Thép Nhất

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thửa đất số 214, Tờ bản đồ số 22, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

