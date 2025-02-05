Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 303 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Thực hiện quay phim, chụp hình theo yêu cầu;

• Phối hợp với bên yêu cầu tiến hành quay phim theo nội dung kịch bản có sẵn phục vụ cho hoạt động truyền thông trên các kênh: Facebook, Tiktok, Youtube... về các sản phẩm của công ty;

• Thực hiện decor và setup bối cảnh quay chụp theo nội dung kịch bản;

• Chủ động tìm hiểu thêm về xu thế, đóng góp ý tưởng về nội dung, các ý tưởng sáng tạo về kỹ thuật để nâng cao chất lượng và hiệu quả của video, hình ảnh;

• Xây dựng timeline sản xuất nội dung bao gồm: kế hoạch quay; thời gian quay và dựng,...

• Xử lý hậu kỳ video đã quay: âm thanh, hiệu ứng, chất lượng,... phù hợp với yêu cầu sản xuất và ý tưởng kịch bản trước đó để tăng lượt thu hút và tương tác;

• Phối hợp rà soát chất lượng hình thức và nội dung của sản phẩm kiểm thử trước khi chuyển tiếp cho các bộ phận liên quan;

• Tiến hành đề xuất, bảo quản trang thiết bị và tài liệu liên quan đến công việc;

• Quản lý, sắp xếp kho Video và hình ảnh logic thuận tiện trong việc truy xuất dữ liệu;

• Đề xuất mua sắm các thiết bị hoặc công cụ dụng cụ để hỗ trợ cho công việc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan đến marketing, truyền thông, media.

• Sử dụng tốt Premiere hoặc phần mềm chỉnh sửa video tương đương

• Biết thiết kế đồ họa cơ bản phục vụ video (A.I, Photoshop, Canva)

• Tư duy sáng tạo, cập nhật trend TikTok nhanh.

• Có kinh nghiệm sản xuất video ngắn 15-60s.

• Có khả năng lên ý tưởng, sáng tạo là một lợi thế.

• Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và tìm tòi phát triển.

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã làm việc trong các ngành về sản xuất công nghiệp, thương mại.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng, nhiệt huyết.

• Thưởng % doanh thu từ kinh doanh.

• Xét tăng lương định kỳ.

• Lương tháng 13.

• Được đóng bảo hiểm, du lịch hàng năm cùng công ty.

• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

• Các chế độ phúc lợi khác.

• Được cử tham gia các khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn

