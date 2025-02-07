Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19

- 21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chỉnh sửa, cắt ghép, biên tập video theo kịch bản hoặc yêu cầu từ team nội dung và các phòng ban liên quan trong công ty Toyar
Toyar
Thêm hiệu ứng, đồ họa, âm thanh, nhạc nền để tăng sức hút cho video.
Đảm bảo video có bố cục, màu sắc, ánh sáng, nhịp độ phù hợp với tiêu chuẩn của công ty
Đảm bảo video có bố cục, màu sắc, ánh sáng, nhịp độ phù hợp với tiêu chuẩn của công ty
Làm việc chặt chẽ với nhóm sáng tạo (content writer, designer, marketer) để đảm bảo sự đồng nhất trong nội dung truyền tải.
Xử lý kỹ thuật hình ảnh, âm thanh để nâng cao chất lượng video.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện chất lượng và tính hấp dẫn của video.
Quản lý, lưu trữ các file video, đảm bảo tính tổ chức và dễ truy xuất.
Cập nhật các xu hướng mới về dựng phim, hiệu ứng, phần mềm chỉnh sửa video.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng phim, hậu kỳ video.
1-3 năm kinh nghiệm
Thành thạo một hoặc nhiều phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Capcut PC… (biết Motion Graphics là một lợi thế).
Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, DaVinci Resolve
Capcut PC
biết Motion Graphics
Hiểu biết về kỹ thuật dựng phim, âm thanh, ánh sáng, màu sắc và hiệu ứng chuyển động.
Biết sử dụng các thiết bị ghi hình như điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số (DSLR, Mirrorless).
Có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, tư duy sáng tạo trong biên tập nội dung video.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng quản lý thời gian tốt để đảm bảo tiến độ dự án.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhiều định dạng video khác nhau (YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, TVC…).
Biết sử dụng Photoshop, Illustrator là một lợi thế.
Photoshop, Illustrator
Có tinh thần làm việc nhóm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội học hỏi.
Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.
Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Thời gian làm việc: 9h – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần.
Đại điểm làm việc: 19-21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19-21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

