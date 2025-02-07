Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 - 21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chỉnh sửa, cắt ghép, biên tập video theo kịch bản hoặc yêu cầu từ team nội dung và các phòng ban liên quan trong công ty

Toyar

Thêm hiệu ứng, đồ họa, âm thanh, nhạc nền để tăng sức hút cho video.

Đảm bảo video có bố cục, màu sắc, ánh sáng, nhịp độ phù hợp với tiêu chuẩn của công ty

Làm việc chặt chẽ với nhóm sáng tạo (content writer, designer, marketer) để đảm bảo sự đồng nhất trong nội dung truyền tải.

Xử lý kỹ thuật hình ảnh, âm thanh để nâng cao chất lượng video.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện chất lượng và tính hấp dẫn của video.

Quản lý, lưu trữ các file video, đảm bảo tính tổ chức và dễ truy xuất.

Cập nhật các xu hướng mới về dựng phim, hiệu ứng, phần mềm chỉnh sửa video.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng phim, hậu kỳ video.

1-3 năm kinh nghiệm

Thành thạo một hoặc nhiều phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Capcut PC… (biết Motion Graphics là một lợi thế).

Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, DaVinci Resolve

Capcut PC

biết Motion Graphics

Hiểu biết về kỹ thuật dựng phim, âm thanh, ánh sáng, màu sắc và hiệu ứng chuyển động.

Biết sử dụng các thiết bị ghi hình như điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số (DSLR, Mirrorless).

Có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, tư duy sáng tạo trong biên tập nội dung video.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng quản lý thời gian tốt để đảm bảo tiến độ dự án.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhiều định dạng video khác nhau (YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, TVC…).

Biết sử dụng Photoshop, Illustrator là một lợi thế.

Photoshop, Illustrator

Có tinh thần làm việc nhóm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội học hỏi.

Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.

Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Thời gian làm việc: 9h – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần.

Đại điểm làm việc: 19-21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYAR INC

