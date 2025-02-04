Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Minh Phụng Music làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Minh Phụng Music làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Minh Phụng Music
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Minh Phụng Music

Dịch vụ quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Minh Phụng Music

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Minh Phụng Music chuyên kinh doanh đàn piano và nhạc cụ, đang tìm kiếm một nữ Content Creator có đam mê và năng lực sáng tạo để gia nhập đội ngũ. Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung video hấp dẫn, thú vị cho các nền tảng mạng xã hội TikTok, YouTube Shorts và Facebook Reels.
Với đội ngũ media chuyên nghiệp đã có sẵn (quay phim, chụp ảnh, editor, và hậu kỳ), công việc của Content Creator tập trung vào việc sáng tạo kịch bản nội dung và xuất hiện trước ống kính, mang lại những video hấp dẫn, dễ tiếp cận, và truyền tải được tinh thần thương hiệu của công ty.
1. Sáng tạo nội dung video
Lên kịch bản, ý tưởng sáng tạo cho các video ngắn dạng giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thử thách âm nhạc, và các chủ đề âm nhạc liên quan đến đàn piano và các nhạc cụ khác.
Đảm bảo nội dung mang tính giải trí, giáo dục, và truyền cảm hứng học nhạc, phù hợp với sở thích và nhu cầu của người xem trên các nền tảng TikTok, YouTube Shorts và Facebook Reels.
2. Quay video và xuất hiện trước ống kính
Đứng trước ống kính tự tin, thể hiện rõ nét cá tính và khả năng giao tiếp của bản thân, truyền tải thông điệp sản phẩm và các thông điệp âm nhạc một cách gần gũi, dễ hiểu và cuốn hút.
Thực hiện các video theo kịch bản đã lên, kết hợp với khả năng diễn xuất để tạo ra các video ngắn, dễ nhớ và gây ấn tượng mạnh.
3. Phối hợp với đội ngũ media
Làm việc chặt chẽ với team media (quay phim, chụp ảnh, editor) để triển khai ý tưởng nội dung. Bạn chỉ cần tập trung vào sáng tạo kịch bản và diễn xuất trước ống kính, còn các công đoạn kỹ thuật như quay, chỉnh sửa, hậu kỳ sẽ do team media thực hiện.
Đảm bảo kịch bản và ý tưởng của bạn phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty và dễ dàng thực hiện trong khuôn khổ công việc của đội ngũ media.
4. Tạo dựng và duy trì tương tác với cộng đồng
Tham gia trực tiếp vào việc tương tác với người xem qua các nền tảng mạng xã hội, trả lời bình luận, tham gia các cuộc trò chuyện và chia sẻ các tips, kiến thức âm nhạc.
Khuyến khích người xem tham gia vào các thử thách, cuộc thi, minigame hay các hoạt động liên quan đến âm nhạc.
5. Theo dõi hiệu quả và tối ưu hóa nội dung
Theo dõi, phân tích các chỉ số hiệu quả của video (lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ) để tối ưu hóa chiến lược nội dung, đảm bảo mỗi video đạt được mục tiêu tương tác cao nhất.
Đưa ra các đề xuất cải tiến nội dung cho các chiến dịch tiếp theo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Ưu tiên ứng viên từ 20-30 tuổi.
Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên các nền tảng TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels. Nếu chưa có kinh nghiệm, nhưng có đam mê và sáng tạo, sẽ được đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp: Tự tin, có khả năng diễn xuất và truyền tải cảm xúc qua video, khả năng giao tiếp mạch lạc trước ống kính.
Kỹ năng sáng tạo: Có khả năng lên kịch bản và ý tưởng sáng tạo cho video, xây dựng nội dung thu hút và bắt kịp xu hướng.
Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phối hợp chặt chẽ với đội ngũ media (quay phim, chụp ảnh, editor) để thực hiện các ý tưởng sáng tạo.
Đam mê âm nhạc: Hiểu biết cơ bản về âm nhạc, đặc biệt là đàn piano và các loại nhạc cụ, để truyền tải đúng thông điệp và phong cách của thương hiệu sẽ là lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tinh thần làm việc độc lập và sáng tạo: Chủ động trong công việc và có thể hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Tại Công Ty TNHH Minh Phụng Music Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và năng động, với đội ngũ media chuyên nghiệp hỗ trợ tối đa.
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng sáng tạo video và marketing trên các nền tảng xã hội.
Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động team-building, sự kiện công ty và các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Minh Phụng Music

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Minh Phụng Music

Công Ty TNHH Minh Phụng Music

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job283368
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG OMNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG OMNI
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Truyền Thông Tinh Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Tinh Dương
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Cơ Khí Cảnh Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Cảnh Phong
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BETTER INVENTION (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần True Digital Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH One Click (Lixibox) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH One Click (Lixibox)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH I-Dac Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH I-Dac Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH RM Healthcare
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thebluetshirt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty TNHH Thebluetshirt
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AILINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AILINK
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm