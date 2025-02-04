Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Minh Phụng Music làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Minh Phụng Music chuyên kinh doanh đàn piano và nhạc cụ, đang tìm kiếm một nữ Content Creator có đam mê và năng lực sáng tạo để gia nhập đội ngũ. Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung video hấp dẫn, thú vị cho các nền tảng mạng xã hội TikTok, YouTube Shorts và Facebook Reels.

Với đội ngũ media chuyên nghiệp đã có sẵn (quay phim, chụp ảnh, editor, và hậu kỳ), công việc của Content Creator tập trung vào việc sáng tạo kịch bản nội dung và xuất hiện trước ống kính, mang lại những video hấp dẫn, dễ tiếp cận, và truyền tải được tinh thần thương hiệu của công ty.

1. Sáng tạo nội dung video

Lên kịch bản, ý tưởng sáng tạo cho các video ngắn dạng giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thử thách âm nhạc, và các chủ đề âm nhạc liên quan đến đàn piano và các nhạc cụ khác.

Đảm bảo nội dung mang tính giải trí, giáo dục, và truyền cảm hứng học nhạc, phù hợp với sở thích và nhu cầu của người xem trên các nền tảng TikTok, YouTube Shorts và Facebook Reels.

2. Quay video và xuất hiện trước ống kính

Đứng trước ống kính tự tin, thể hiện rõ nét cá tính và khả năng giao tiếp của bản thân, truyền tải thông điệp sản phẩm và các thông điệp âm nhạc một cách gần gũi, dễ hiểu và cuốn hút.

Thực hiện các video theo kịch bản đã lên, kết hợp với khả năng diễn xuất để tạo ra các video ngắn, dễ nhớ và gây ấn tượng mạnh.

3. Phối hợp với đội ngũ media

Làm việc chặt chẽ với team media (quay phim, chụp ảnh, editor) để triển khai ý tưởng nội dung. Bạn chỉ cần tập trung vào sáng tạo kịch bản và diễn xuất trước ống kính, còn các công đoạn kỹ thuật như quay, chỉnh sửa, hậu kỳ sẽ do team media thực hiện.

Đảm bảo kịch bản và ý tưởng của bạn phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty và dễ dàng thực hiện trong khuôn khổ công việc của đội ngũ media.

4. Tạo dựng và duy trì tương tác với cộng đồng

Tham gia trực tiếp vào việc tương tác với người xem qua các nền tảng mạng xã hội, trả lời bình luận, tham gia các cuộc trò chuyện và chia sẻ các tips, kiến thức âm nhạc.

Khuyến khích người xem tham gia vào các thử thách, cuộc thi, minigame hay các hoạt động liên quan đến âm nhạc.

5. Theo dõi hiệu quả và tối ưu hóa nội dung

Theo dõi, phân tích các chỉ số hiệu quả của video (lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ) để tối ưu hóa chiến lược nội dung, đảm bảo mỗi video đạt được mục tiêu tương tác cao nhất.

Đưa ra các đề xuất cải tiến nội dung cho các chiến dịch tiếp theo.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: Ưu tiên ứng viên từ 20-30 tuổi.

Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên các nền tảng TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels. Nếu chưa có kinh nghiệm, nhưng có đam mê và sáng tạo, sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp: Tự tin, có khả năng diễn xuất và truyền tải cảm xúc qua video, khả năng giao tiếp mạch lạc trước ống kính.

Kỹ năng sáng tạo: Có khả năng lên kịch bản và ý tưởng sáng tạo cho video, xây dựng nội dung thu hút và bắt kịp xu hướng.

Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phối hợp chặt chẽ với đội ngũ media (quay phim, chụp ảnh, editor) để thực hiện các ý tưởng sáng tạo.

Đam mê âm nhạc: Hiểu biết cơ bản về âm nhạc, đặc biệt là đàn piano và các loại nhạc cụ, để truyền tải đúng thông điệp và phong cách của thương hiệu sẽ là lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tinh thần làm việc độc lập và sáng tạo: Chủ động trong công việc và có thể hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và năng động, với đội ngũ media chuyên nghiệp hỗ trợ tối đa.

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng sáng tạo video và marketing trên các nền tảng xã hội.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động team-building, sự kiện công ty và các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

