Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

hỗ trợ bác sĩ trong công tác khám và điều trị cho khách hàng về da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ.

Ghi chép hồ sơ bệnh án, thực hiện lưu trữ hồ sơ bệnh án.

Thực hiện thuật điều dưỡng cho khách hàng, sử dụng các máy móc công nghệ trong quá trình điều trị cho khách hàng, phụ mổ.

quản lý các trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cử nhân điều dưỡng hoặc tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng trở lên.

Có Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng do Sở y tế cấp.

Thành thạo vi tính excel, word.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại phòng khám chuyên khoa da liễu, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật, môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

lương tháng 13, du lịch, nghĩ lễ tết, bhxh theo quy định.

ngoài lương cơ bản, được hưởng các chế độ phụ cấp, hoa hồng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.