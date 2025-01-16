Tuyển Điều dưỡng Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ hàng ngày/tuần/tháng/năm

- Thực hiện sửa chữa các lỗi hư hỏng của máy móc trong quá trình vận hành

- Làm chương trình và cải tiến điều kiện chương trình cho máy móc và thiết bị

- Phân tích và giám sát các thông số đầu ra của máy (log csv của máy, điện trở, dòng điện, điện áp, nhiệt độ…) nhằm phát hiện sớm bất thường về máy móc

- Thực hiện các hoạt động cải tiến nâng cao năng suất thiết bị, phòng chống hỏng hóc thiết bị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam 22 ~ 35 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kỹ thuật: điện, điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, sửa chữa và bảo trì, cơ khí chế tạo, cơ khí động lực...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương/vị trí/lĩnh vực liên quan

- Có kiến thức về các linh kiện điện, điện tử, linh kiện khí nén, cảm biến, động cơ...

- Có kỹ năng đọc bản vẽ điện, bản vẽ CAD

- Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, có thể đi làm việc theo ca

- Biết sử dụng máy tính và tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

Tại Shindengen Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shindengen Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin