Tuyển Điều dưỡng Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Shindengen Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ hàng ngày/tuần/tháng/năm
- Thực hiện sửa chữa các lỗi hư hỏng của máy móc trong quá trình vận hành
- Làm chương trình và cải tiến điều kiện chương trình cho máy móc và thiết bị
- Phân tích và giám sát các thông số đầu ra của máy (log csv của máy, điện trở, dòng điện, điện áp, nhiệt độ…) nhằm phát hiện sớm bất thường về máy móc
- Thực hiện các hoạt động cải tiến nâng cao năng suất thiết bị, phòng chống hỏng hóc thiết bị
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam 22 ~ 35 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kỹ thuật: điện, điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, sửa chữa và bảo trì, cơ khí chế tạo, cơ khí động lực...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương/vị trí/lĩnh vực liên quan
- Có kiến thức về các linh kiện điện, điện tử, linh kiện khí nén, cảm biến, động cơ...
- Có kỹ năng đọc bản vẽ điện, bản vẽ CAD
- Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, có thể đi làm việc theo ca
- Biết sử dụng máy tính và tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
Tại Shindengen Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shindengen Vietnam Co., Ltd
