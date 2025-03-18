Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8c Vũ Thạnh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Chuẩn bị đầy đủ vật tư và dụng cụ y tế trước các ca phẫu thuật
Phụ bác sĩ trong quá trình khám và phẫu
Thực hành các công việc chăm sóc bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sỹ
Quản lý vật tư y tế
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng từ Cao đẳng trở lên
Ngoại hình ưa nhìn: nữ cao 1m55 trở lên, nhanh nhẹn.
Đã có kinh nghiệm làm điều dưỡng, phụ mổ từ 1 năm
Chăm chỉ, trung thực, kỹ năng giao tiếp thân thiện
Ngoại hình ưa nhìn: nữ cao 1m55 trở lên, nhanh nhẹn.
Đã có kinh nghiệm làm điều dưỡng, phụ mổ từ 1 năm
Chăm chỉ, trung thực, kỹ năng giao tiếp thân thiện
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7-10tr (theo rank số lượng ca phụ), phụ cấp theo từng ca
Lương OT, cơ chế lương bán sản phẩm, lương upsale…
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Hỗ trợ làm chứng chỉ hành nghề
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật...
Du lịch, kickoff hàng năm (trong / ngoài nước).
Các chế độ BHXH, BHYT.. và các chính sách đãi ngộ khác theo quy định
Lương OT, cơ chế lương bán sản phẩm, lương upsale…
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Hỗ trợ làm chứng chỉ hành nghề
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật...
Du lịch, kickoff hàng năm (trong / ngoài nước).
Các chế độ BHXH, BHYT.. và các chính sách đãi ngộ khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI