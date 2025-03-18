Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8c Vũ Thạnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Chuẩn bị đầy đủ vật tư và dụng cụ y tế trước các ca phẫu thuật

Phụ bác sĩ trong quá trình khám và phẫu

Thực hành các công việc chăm sóc bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sỹ

Quản lý vật tư y tế

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng từ Cao đẳng trở lên

Ngoại hình ưa nhìn: nữ cao 1m55 trở lên, nhanh nhẹn.

Đã có kinh nghiệm làm điều dưỡng, phụ mổ từ 1 năm

Chăm chỉ, trung thực, kỹ năng giao tiếp thân thiện

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-10tr (theo rank số lượng ca phụ), phụ cấp theo từng ca

Lương OT, cơ chế lương bán sản phẩm, lương upsale…

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Hỗ trợ làm chứng chỉ hành nghề

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật...

Du lịch, kickoff hàng năm (trong / ngoài nước).

Các chế độ BHXH, BHYT.. và các chính sách đãi ngộ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

