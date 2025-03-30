Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 100 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu chi phí các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng TikTok.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch, tối ưu các chỉ số quan trọng nhằm nâng cao hiệu suất quảng cáo.

Vận hành các hoạt động quản lý gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Nhắn tin, chăm sóc khách hàng trên sàn Shopee, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.

Chạy quảng cáo, đề xuất xây dựng chương trình giảm giá khuyến mãi trên sàn Shopee..

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Performance Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo trong ngành hàng Mỹ phẩm làm đẹp.

Thành thạo các công cụ quảng cáo trên TikTok, Shopee, Facebook hoặc các sàn thương mại điện tử khác.

Có tư duy phân tích dữ liệu tốt, khả năng lập kế hoạch và quản lý ngân sách quảng cáo theo tháng và quý.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Chăm chỉ, cẩn thận và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 – 16.000.000 + Hoa hồng. Thu nhâp upto: 20 triệu.

Thưởng khi hoàn thành các KPI theo kế hoạch đề ra.

Được hưởng 12 ngày phép/năm.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Team building 1 - 2 lần/năm.

Địa chỉ làm việc: Số 100 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.