Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 43 ngõ 345 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Lên ý tưởng sản xuất nội dung video ngắn, bắt trend theo mục tiêu phát triển thương hiệu và các chiến dịch hỗ trợ bán hàng;

Quản trị các kênh phân phối thông tin/nền tảng truyền thông của công ty (website, fanpage, youtube, ticktok, instagram,…);

Kiểm soát thông tin đăng tải theo kế hoạch và đo lường tương tác, hiệu quả nội dung video trên các nền tảng;

Thực hiện một số công việc liên quan đến hoạt động marketing theo sự phân công của cấp trên

Xây dựng các kịch bản video cho các nền tảng Youtube, tiktok, facebook, …

· Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả nội dung, đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến truyền thông, Sales & Marketing, Digital Marketing,...

- Có kinh nghiệm làm video ngắn, Content SEO, Content Writer

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8-15 triệu, nâng lương định kỳ

Đánh giá tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc gắn bó với công ty

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

Du lịch nhỉ mát thường xuyên tại Homestay của công ty

