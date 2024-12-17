Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Unity, Mintegral, Applovin, Ironsource, ...
- Lên ý tưởng nội dung, hình ảnh, video cho các chiến dịch quảng cáo và giới thiệu sản phẩm game.
- Lên ý tưởng sản xuất, cải thiện, phát triển game
- Thực hiện các công việc liên quan đến ASO (tối ưu game/app trên store).
- Phân tích insight người dùng, nghiên cứu thị trường để phát triển game

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối Đại học các chuyên ngành có liên quan
- Am hiểu về hành vi người dùng.
- Sáng tạo chủ động trong công việc
- Ưu tiên những bạn có ngoại ngữ tốt (nghe, nói): Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật,....
- Có KN game là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng
- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại;
- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;
- Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)
- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng lương tháng 13; thưởng tết (3-5 tháng lương);
- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần;
- Review lương 2 lần/năm;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;
- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.
- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job270256
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 282 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 282 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH giáo dục Smartbee làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH giáo dục Smartbee
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TNHH DIGI MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TNHH DIGI MEDICAL
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Dmobin
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT
3.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ R&J GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ R&J GLOBAL
12 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing KPIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận KPIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Letrading Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD Navigos Search
3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Wha Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Wha Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 3 USD Navigos Search
25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Novaon Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu Công ty cổ phần TechLead
9 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Bất Động Sản Nhất Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Bất Động Sản Nhất Long
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm