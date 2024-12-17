Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Unity, Mintegral, Applovin, Ironsource, ...

- Lên ý tưởng nội dung, hình ảnh, video cho các chiến dịch quảng cáo và giới thiệu sản phẩm game.

- Lên ý tưởng sản xuất, cải thiện, phát triển game

- Thực hiện các công việc liên quan đến ASO (tối ưu game/app trên store).

- Phân tích insight người dùng, nghiên cứu thị trường để phát triển game

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối Đại học các chuyên ngành có liên quan

- Am hiểu về hành vi người dùng.

- Sáng tạo chủ động trong công việc

- Ưu tiên những bạn có ngoại ngữ tốt (nghe, nói): Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật,....

- Có KN game là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại;

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;

- Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng lương tháng 13; thưởng tết (3-5 tháng lương);

- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần;

- Review lương 2 lần/năm;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.

- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

