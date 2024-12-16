Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
- Hà Nội:
- H18
- H19 Ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, nội dung trên mạng xã hội Facebook, Email, nội dung PR bên ngoài, nội dung seeding,…mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
- Tìm ý tưởng, biên soạn nội dung chuẩn SEO và Hoạt động trên các kênh marketing online
- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài biết, idea video/hình ảnh,…
- Edit Video ngắn Tiktok,...
- Đăng nội dung lên các kênh phân phối
- Các công việc khác liên quan đến tìm hiểu và nghiên cứu thị trường trong ngành
- Có khả năng viết bài và đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu
- Có am hiểu và sử dụng thành thạo các trang mạng xã hội và sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Yêu cầu biết sử dụng photoshop và canva, capcut để chỉnh sửa cơ bản
- Có khả năng edit các video ngắn trên tiktok, facebook
- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học và chuyên ngành liên quan
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
