Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, nội dung trên mạng xã hội Facebook, Email, nội dung PR bên ngoài, nội dung seeding,…mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

- Tìm ý tưởng, biên soạn nội dung chuẩn SEO và Hoạt động trên các kênh marketing online

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài biết, idea video/hình ảnh,…

- Edit Video ngắn Tiktok,...

- Đăng nội dung lên các kênh phân phối

- Các công việc khác liên quan đến tìm hiểu và nghiên cứu thị trường trong ngành

- Có khả năng viết bài và đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu

- Có am hiểu và sử dụng thành thạo các trang mạng xã hội và sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Yêu cầu biết sử dụng photoshop và canva, capcut để chỉnh sửa cơ bản

- Có khả năng edit các video ngắn trên tiktok, facebook

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học và chuyên ngành liên quan

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội