Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 Quyết Thắng Yên Nghĩa, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Livestream bán hàng, ngành hàng mẹ và bé.

Tư vấn bán hàng qua các kênh bán online

Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát, không nói giọng địa phương

Có kinh nghiệm livestream trên 6 tháng

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 đến 10.000.000 + thưởng % doanh thu + phụ cấp; (Tổng thu nhập từ 9-15 triệu)

Được tham gia các khóa học nội bộ và các khoá học nâng cao nghiệp vụ- chuyên môn;

Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty:

Du lịch 1-2 lần/ năm

Teambuilding nội bộ công ty thường xuyên

Thời gian nghỉ giữa giờ hàng ngày...

Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty;

Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ;

Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.