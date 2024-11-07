Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 46 Quyết Thắng Yên Nghĩa, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Livestream bán hàng, ngành hàng mẹ và bé.
Tư vấn bán hàng qua các kênh bán online
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát, không nói giọng địa phương
Có kinh nghiệm livestream trên 6 tháng
Ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát, không nói giọng địa phương
Có kinh nghiệm livestream trên 6 tháng
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 đến 10.000.000 + thưởng % doanh thu + phụ cấp; (Tổng thu nhập từ 9-15 triệu)
Được tham gia các khóa học nội bộ và các khoá học nâng cao nghiệp vụ- chuyên môn;
Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty:
Du lịch 1-2 lần/ năm
Teambuilding nội bộ công ty thường xuyên
Thời gian nghỉ giữa giờ hàng ngày...
Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty;
Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ;
Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
