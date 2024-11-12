Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty trong lĩnh vực dịch thuật, visa, du lịch...
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới
Giao tiếp trực tiếp với khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ và phân tích dữ liệu kinh doanh
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề của khách hàng
Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu và sự kiện của công ty
Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Ngôn ngữ, Du lịch, Marketing
Có kinh nghiệm kinh doanh từ 1 năm
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và khả năng chịu áp lực cao
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc đam mê với ngành dịch thuật
Giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế
Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Các chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, sinh nhật, các ngày lễ...
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN
