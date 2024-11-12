Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty trong lĩnh vực dịch thuật, visa, du lịch...

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới

Giao tiếp trực tiếp với khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng

Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ và phân tích dữ liệu kinh doanh

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề của khách hàng

Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu và sự kiện của công ty

Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Ngôn ngữ, Du lịch, Marketing

Có kinh nghiệm kinh doanh từ 1 năm

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và khả năng chịu áp lực cao

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt

Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc đam mê với ngành dịch thuật

Giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế

Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Các chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, sinh nhật, các ngày lễ...

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin