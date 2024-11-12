Tuyển Digital Marketing HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Content Quảng cáo:

Sản xuất testimonial (video Cảm nhận học viên)

Lên kịch bản, check duyệt video phối hợp cùng CV Content Branding & CV Video Editor sản xuất các video quảng cáo Tiktok, video 30s quảng cáo TikTok, Video 30s dạng ảnh chạy quảng cáo Facebook, video quảng cáo Google.

Phối hợp cùng Designer sản xuất hình ảnh chạy quảng cáo Facebook.

Viết content text đăng cùng các video/ảnh => chạy quảng cáo => Tối ưu liên tục tùy thuộc vào hiệu quả của quảng cáo.

Phối hợp cùng CV Quảng cáo & Designer/Ban công nghệ sản xuất Landing page khóa học.

Các công việc khác:

Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Đã từng có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất content quảng cáo, kịch bản video từ 6 tháng

Kinh nghiệm:

Yêu cầu:

Cẩn thận, tỉ mỉ;

Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.

Thái độ, tố chất:

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Nhanh nhẹn, chủ động.

Tích cực, kỷ luật.

Tại HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 4.000.000vnđ - 6.000.000 vnđ + Phụ cấp gửi xe

Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram.

Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing: thiết kế, chỉnh sửa video, chạy ads.

Lộ trình thăng tiến lên vị trí Nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HBR Holdings

