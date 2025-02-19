Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Hudland
- Nguyễn Hữu Thọ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng chiến lược Marketing cho các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty
Triển khai, quản lý ngân sách, tối ưu chiến dịch quảng cáo cho các kênh online: Google Adwords, Facebook ads, Tik Tok Ads
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, độ tuổi từ 24 - 30 tuổi.
Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Ưu tiên UV có kinh nghiệm chạy ads các nền tảng FB ads, Tiktok ads, Google ads.
Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.
Được quản lý trực tiếp đào tạo chuyên sâu về MKT.
Cơ hội phát triển năng lực nhanh chóng khi được triển khai đa kênh.
Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty.
BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Được training đào tạo chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Hưởng các chế độ theo các quy định của công ty.
Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức: Teambuilding, Picnic,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
