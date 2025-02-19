Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Hudland - Nguyễn Hữu Thọ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing cho các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty

Triển khai, quản lý ngân sách, tối ưu chiến dịch quảng cáo cho các kênh online: Google Adwords, Facebook ads, Tik Tok Ads

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp.

Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 24 - 30 tuổi.

Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Ưu tiên UV có kinh nghiệm chạy ads các nền tảng FB ads, Tiktok ads, Google ads.

Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

Được quản lý trực tiếp đào tạo chuyên sâu về MKT.

Cơ hội phát triển năng lực nhanh chóng khi được triển khai đa kênh.

Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty.

BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Được training đào tạo chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Hưởng các chế độ theo các quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức: Teambuilding, Picnic,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.