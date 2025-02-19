Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing trên nhiều nền tảng (website, facebook, tiktok,...) nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Viết bài trên mạng xã hội facebook,tiktok, và các loại nội dung khác liên quan đến lĩnh vực dược phẩm/y tế/spa da liễu.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của chiến lược marketing.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing, đưa ra báo cáo và đề xuất cải tiến.

Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về các xu hướng mới trong lĩnh vực content marketing và công nghệ sinh học.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực content marketing. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/spa da liễu

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và truyền cảm hứng.

Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả công việc.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ content marketing (SEO tools, social media management tools,...)

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng deadline.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm 8-10tr + thưởng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics

