Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 107 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo cáo, đề xuất ngân sách và chiến lược triển khai nhằm tạo kết quả tốt nhất cho hoạt động digital marketing.

- Trực tiếp lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, Facebook, Shopee,...

- Cập nhật xu hướng insight người dùng cũng như những thay đổi thuật toán trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược marketing.

- Phân tích, đánh giá và báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả quảng cáo và các hoạt động digital marketing.

- Tham gia nghiên cứu các campaign cùng bộ phận Marketing, nắm bắt các hot trend để tăng hiệu quả cùng team Marketing.

- Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm digital, chạy Ads đa nền tảng cho lĩnh vực quảng cáo - sự kiện, nội thất, xây dựng. Am hiểu về ngành quảng cáo, nội thất, xây dựng.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, Quản trị kinh doanh, Marketing thương mại điện tử, Digital/Content, công nghệ thông tin ...

- Am hiểu về thương mại điện tử.

- Kỹ năng sáng tạo, cập nhật xu hướng.

- Có khả năng thu thập và phân tích số liệu, tư duy logic.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận từ 12-15 triệu + KPI. Tổng thu nhập lên đến 18 triệu.

- Thưởng: Thưởng theo kết quả công việc, thưởng Tết, ...

- Môi trường làm việc năng động, hiệu quả.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín

