Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 107 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo cáo, đề xuất ngân sách và chiến lược triển khai nhằm tạo kết quả tốt nhất cho hoạt động digital marketing.
- Trực tiếp lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, Facebook, Shopee,...
- Cập nhật xu hướng insight người dùng cũng như những thay đổi thuật toán trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược marketing.
- Phân tích, đánh giá và báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả quảng cáo và các hoạt động digital marketing.
- Tham gia nghiên cứu các campaign cùng bộ phận Marketing, nắm bắt các hot trend để tăng hiệu quả cùng team Marketing.
- Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm digital, chạy Ads đa nền tảng cho lĩnh vực quảng cáo - sự kiện, nội thất, xây dựng. Am hiểu về ngành quảng cáo, nội thất, xây dựng.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, Quản trị kinh doanh, Marketing thương mại điện tử, Digital/Content, công nghệ thông tin ...
- Am hiểu về thương mại điện tử.
- Kỹ năng sáng tạo, cập nhật xu hướng.
- Có khả năng thu thập và phân tích số liệu, tư duy logic.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận từ 12-15 triệu + KPI. Tổng thu nhập lên đến 18 triệu.
- Thưởng: Thưởng theo kết quả công việc, thưởng Tết, ...
- Môi trường làm việc năng động, hiệu quả.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín

Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 476/10A, Đ Tân Kỳ Tân quý, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

