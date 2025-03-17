Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chiến lược quảng cáo trực tuyến, kế hoạch quảng cáo.

Tham gia vào các dự án lĩnh vực marketing dưới sự kèm cặp/hướng dẫn của đội ngũ nhân sự marketing của Công ty.

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing đa kênh.

Sáng tạo nội dung, hình ảnh cho website và mạng xã hội.

Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi

Tham gia nghiên cứu để đề xuất ý tưởng marketing phù hợp thương hiệu.

Tham gia các hoạt động sản xuất nội dung reels, video, content.

Báo cáo công việc Tuần/Tháng/Năm

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng và BGĐ