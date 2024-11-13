Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
- Hà Nội: Căn số 07, W Park BLVD, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm lên các nội dung quảng cáo như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video trên các kênh truyền thông Facebook, Google, Tiktok để chạy quảng cáo (Được hỗ trợ từ các bộ phận khác của phòng Marketing và nguồn Outsource của công ty);
Có thể kết hợp với Designer để tạo ra sản phẩm video hoàn chỉnh và chất lượng.
Chạy quảng cáo Facebook, Google, Tiktok, chủ yếu là Facebook để tìm kiếm khách hàng.
Tối ưu hóa quảng cáo, nghiên cứu khách hàng.
Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan để đảm bảo triển khai công việc hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, edit như PTS, Capcut, Camtasia
Biết sử dụng ladipage
Nam/nữ: dưới 25 tuổi
Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH theo đúng quy định của pháp luật
Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty, thưởng theo kết quả kinh doanh
Chế độ hiếu hỉ, mừng sinh nhật, ốm đau ....
Nghỉ phép 12 ngày/năm, du lịch nghỉ mát 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
