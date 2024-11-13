Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn số 07, W Park BLVD, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm lên các nội dung quảng cáo như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video trên các kênh truyền thông Facebook, Google, Tiktok để chạy quảng cáo (Được hỗ trợ từ các bộ phận khác của phòng Marketing và nguồn Outsource của công ty);
Có thể kết hợp với Designer để tạo ra sản phẩm video hoàn chỉnh và chất lượng.
Chạy quảng cáo Facebook, Google, Tiktok, chủ yếu là Facebook để tìm kiếm khách hàng.
Tối ưu hóa quảng cáo, nghiên cứu khách hàng.
Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan để đảm bảo triển khai công việc hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc độc lập và nhóm
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, edit như PTS, Capcut, Camtasia
Biết sử dụng ladipage
Nam/nữ: dưới 25 tuổi

Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 triệu (tùy năng lực khi phỏng vấn) + Phụ cấp 500k + Chuyên cần 500k + Báo cáo 500k + Thưởng KPI (Theo quy định của cty)
Chế độ BHXH theo đúng quy định của pháp luật
Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty, thưởng theo kết quả kinh doanh
Chế độ hiếu hỉ, mừng sinh nhật, ốm đau ....
Nghỉ phép 12 ngày/năm, du lịch nghỉ mát 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn số 07, W Park BLVD, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

