Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn phương án Livetream phù hợp cho các Seller/Chủ Doanh nghiệp là khách hàng của công ty

- Lên kế hoạch, kịch bản và phương án vận hành Livetream Tiktok cho khách hàng của công ty

- Set up triển khai chạy quảng cáo chuyển đổi cho phiên livetream

- Báo cáo kết quả, tiến độ công việc hàng ngày tuần tháng/quý/năm

- Kết hợp cùng các bộ phận khác liên quan để phát triển doanh số cho gian hàng

- Quản lý team nhỏ (3-5 nhân sự) cho mảng vận hành Livetream của công ty

- Họp giao ban và chịu trách nhiệm trước cấp trưởng phòng và ban lãnh đạo công ty về hiệu quả và KPI mảng livetream

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm Livetream Tiktok trên 1 năm. Từng tự tay lên kế hoạch và triển khai vận hành các phiên livetream lớn (có sự xuất hiện của KOC/KOL), các phiên Mega Livetream, các phiên live kéo dài 12-24h

Có những kinh nghiệm khác liên quan tiktok là điểm cộng ( Xây kênh tiktok, làm video tiktok, vận hành Tiktokshop)

- Có mục tiêu cụ thể muốn phát triển lên các vị trí cao hơn như Manager trong lĩnh vực Tiktok và trong ngành TMĐT nói chung

- Quan tâm và luôn cập nhật trending

- Sinh viên tốt nghiệp các khối ngành Marketing, Kinh Tế, Thương mại điện tử,

- Có tinh thần học hỏi & khả năng tự học cao.

- Khả năng sử dụng tốt các công cụ PTS,AI, AdobePremier là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10.000.000 + Commission 5.000.000 - 10.000.000đ ( Tùy theo hiệu quả vận hành thực tế cho khách hàng)

- Được học hỏi các mảng khác chuyên môn Tiktok và mảng vận hành Shopee nếu có nhu cầu

- Được làm việc với các đối tác chiến lược lớn của công ty: Shopee, Tiktok, Haravan, Metric, Topmax, Vela, VC corp...

- Có thưởng dự án.

- Được thiết kế riêng lộ trình phát triển lên chuyên gia hoặc quản lý cấp cao hơn với phạm vi trách nhiệm và quyền lợi lớn hơn

- Làm việc trong môi với những người trẻ tuổi đa dạng màu sắc, cực kỳ năng động, có đam mê và năng lực.

- Thường xuyên có sự kiện văn hóa và vui chơi giải trí hàng tháng.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 và sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN

