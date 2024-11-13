Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
- Hà Nội: 22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tư vấn phương án Livetream phù hợp cho các Seller/Chủ Doanh nghiệp là khách hàng của công ty
- Lên kế hoạch, kịch bản và phương án vận hành Livetream Tiktok cho khách hàng của công ty
- Set up triển khai chạy quảng cáo chuyển đổi cho phiên livetream
- Báo cáo kết quả, tiến độ công việc hàng ngày tuần tháng/quý/năm
- Kết hợp cùng các bộ phận khác liên quan để phát triển doanh số cho gian hàng
- Quản lý team nhỏ (3-5 nhân sự) cho mảng vận hành Livetream của công ty
- Họp giao ban và chịu trách nhiệm trước cấp trưởng phòng và ban lãnh đạo công ty về hiệu quả và KPI mảng livetream
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có những kinh nghiệm khác liên quan tiktok là điểm cộng ( Xây kênh tiktok, làm video tiktok, vận hành Tiktokshop)
- Có mục tiêu cụ thể muốn phát triển lên các vị trí cao hơn như Manager trong lĩnh vực Tiktok và trong ngành TMĐT nói chung
- Quan tâm và luôn cập nhật trending
- Sinh viên tốt nghiệp các khối ngành Marketing, Kinh Tế, Thương mại điện tử,
- Có tinh thần học hỏi & khả năng tự học cao.
- Khả năng sử dụng tốt các công cụ PTS,AI, AdobePremier là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được học hỏi các mảng khác chuyên môn Tiktok và mảng vận hành Shopee nếu có nhu cầu
- Được làm việc với các đối tác chiến lược lớn của công ty: Shopee, Tiktok, Haravan, Metric, Topmax, Vela, VC corp...
- Có thưởng dự án.
- Được thiết kế riêng lộ trình phát triển lên chuyên gia hoặc quản lý cấp cao hơn với phạm vi trách nhiệm và quyền lợi lớn hơn
- Làm việc trong môi với những người trẻ tuổi đa dạng màu sắc, cực kỳ năng động, có đam mê và năng lực.
- Thường xuyên có sự kiện văn hóa và vui chơi giải trí hàng tháng.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 và sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI