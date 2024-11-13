Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: M07 - L01, Khu đô thị Dương Nội A, Phường Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện lập kế hoạch SEO Marketing để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau

Lập báo cáo công việc marketing hàng tuần hàng tháng báo cáo Trưởng phòng và Giám đốc

SEO từ khóa lên Top bộ máy tìm kiếm và đảm bảo duy trì vị trí Top lâu dài.

Phân tích về thị trường thông qua các từ khóa, bổ sung những từ khóa hot cho website.

Thực hiện viết bài chuẩn SEO cho Website, Landing Page, xây dựng nội dung, tăng traffic, tương tác người dùng cho Website, Fanpage (có nhân viên Content hỗ trợ)

Quản trị các kênh tài nguyên số hóa của công ty như: website, fanpage, youtube, tiktok,...

Thành thạo code wordpress và có kiến thức về Hệ thống là một lợi thế.

Chịu trách nhiệm nội dung bài viết, hình ảnh, thông số kỹ thuật các sản phẩm.

Viết bài nội dung tin tức công nghệ, tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Phối hợp đảm bảo 100% sản phẩm có hình ảnh và video.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi từ 22-35 tốt nghiệp ĐH/CĐ liên quan đến CNTT, Marketing, Báo chí, SEO...

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng làm việc tại vị trí tương đương, có hiểu biết sâu các công cụ SEO, tỉ mỉ, chi tiết, đặc biệt là kỹ năng phân tích và tổng hợp.

Ưu tiên các ứng viên đã học các khóa về Marketing và SEO

Hiểu biết và thành thạo các nền tảng mạng xã hội

Có khả năng sáng tạo và tư duy sáng tạo theo định hướng thương hiệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng (từ 10-15 triệu/tháng) + Phụ cấp ăn trưa 35k/ngày + thưởng hiệu quả công việc.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng và chuyên môn;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện;

Được tiếp xúc , làm việc và học hỏi từ các khách hàng , đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trên thế giới và trong nước.

Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. Chính sách thưởng theo thành tích cá nhân & tập thể

Du lịch nghỉ mát hàng năm, sinh nhật tháng, các chế độ phúc lợi đãi ngộ khác...

Tham gia BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật lao động hiện hành;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

