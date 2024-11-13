Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lk8.18 khu đô thị Hinode royal park Kim Chung, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Phụ trách tạo quảng cáo cho 1-3 dịch vụ chỉ định

- Phối hợp với designer/editor - content sản xuất media (ảnh/clip) nội dung quảng cáo phù hợp từng mục tiêu

- Lên chiến dịch mới

- chuẩn bị tài khoản, thẻ, nick set quảng cáo

- Tối ưu chi phí quảng cáo hàng ngày

- Gặp gỡ khách hàng thảo luận điều chỉnh dự án khi cần

- Tham gia các khóa học cải thiện kĩ năng

- Làm báo cáo ngày, tuần, tháng

- Thực hiện công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm làm việc 2 năm

- Có laptop cá nhân.

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: từ 1995 – 2000

- Đam mê tìm hiểu kĩ thuật và tối ưu mảng Digital Marketing

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học cơ bản (word, exel, GG drive tools, ...)

- Kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu

- Trách nhiệm và chủ động trong công việc, tinh thần chiến binh, ý chí cầu tiến

- ứng viên có khả năng đã từng tự set quảng cáo

- ứng viên có kinh nghiệm quản lý fanpage, hội nhóm facebook hoặc các nền tảng MXH khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13 triệu tháng/ +++ ( Bao gồm lương CB + PC + HH + Thưởng) trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

- Lộ trình sự nghiệp rõ ràng, mục tiêu thu nhập ít nhất 15 tr sau 6 tháng - 1 năm

- Review hiệu suất và tăng thu nhập không giới hạn theo năng lực

- Được đào tạo theo quy trình đào tạo tiêu chuẩn (có hỗ trợ thu nhập trong học việc)

- CÔNG TY CÓ CHỖ Ở MIỄN PHÍ CHO NHÂN VIÊN Ở LẠI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC

