Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31, Ngõ 678 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

- Biên tập, chỉnh sửa, sáng tạo video cho các sản phẩm của công ty trên các nền tảng online với đa định dạng video.

- Quản lý, tối ưu chất lượng video. Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

- Thiết kế các ấn phẩm hình ảnh online, offline.

- Sáng tạo nội dung, ý tưởng và cùng team Marketing sản xuất, quay video trên các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube,...

- Quản lý kho dữ liệu hình ảnh, video.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ cao đẳng trở lên ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Marketing, Truyền thông đa phương tiện, ...

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc hơn 02 năm.

- Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video, sửa ảnh chuyên nghiệp & phổ biến như After Effect, Adobe Premiere, Photoshop, phần mềm edit video, xây dựng video giảng dạy youtube.

- Thành thạo kĩ năng tin học văn phòng, am hiểu về các mạng xã hội & các kênh truyền thông.

- Chịu được áp lực công việc ở cường độ cao, tính trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 - 10 triệu + Hoa hồng

- Thưởng doanh thu, hiệu quả công việc, được đề xuất tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 hàng tuần (08h00 -17h00)

- Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (sinh nhật, ốm đau, 2/9, Tết Dương lịch, 30/4 & 01/5...)

- Hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch và hoạt động teambuilding.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An

