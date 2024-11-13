Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Viết content + hình ảnh + video + chạy ADS sản phẩm công ty
- Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo
- Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày.
- Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage
- Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo, sáng tạo video/ hình ảnh cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu,...
- Lên camp đến set quảng cáo và tối ưu chi phí quảng cáo hiệu quả.
- Sản phẩm sạch: Gia dụng, nông nghiệp....thị trường Đông Nam Á
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5h) từ Thứ 2 – thứ 6, Thứ 7: 8h00 - 16h00, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 82 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên 2003 đến 1998
- Kinh nghiệm từ 3 tháng về mảng Facebook Ads ( Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Có kinh nghiệm chạy Ads hoặc sử dụng được Photoshop, Premiere pro là lợi thế.
- Là người yêu thích quảng cáo, thử thách bản thân và chịu được áp lực cao
- Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi
- Trung thực, nhanh nhẹn, thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Du lịch, Team Building
Có cơ hội được đào tạo kĩ năng chuyên môn
Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

