Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH

Digital Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 236g/19 Tam Bình Tam Phú TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1.Lên ý tưởng và sản xuất các video cho nền tảng tiktok, facebook reel
2.Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết theo tháng
3.Tham gia xây dựng các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing trên hình thức video
4.Phối hợp với bộ phận thiết kế, content để sản xuất các hình ảnh, video…
5.Chạy facebook ads
6.Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Sáng tạo nội dung
Kỹ năng làm việc nhóm
Sử dụng thành thạo công cụ phục vụ edit video

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương content creator tiktok: 7.000.000 - 12.000.000 (lương cứng + thưởng kpi), chạy Facebook ads được tính hoa hồng dựa trên chi phí leads mang về (5-10%)
- Company trip
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
- Nghỉ lễ +Thưởng lễ, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh công ty
- Chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 236G/19 Tam Bình Tam Phú TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

