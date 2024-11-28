Tuyển Digital Marketing CTY TNHH NATURAL HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE
- Hồ Chí Minh: 18 Hoàng Dư Khương, P12, Q10, TP.HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Trực tiếp triển khai và quản lý chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok
Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo Facebook Ads, Tiktok Ads, từ đó có phương hướng điều chỉnh lại chiến dịch hoặc tối ưu ngân sách quảng cáo cho phù hợp.
Đo lường, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi
Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả Marketing
Lên ý tưởng nội dung, chuẩn bị hình ảnh, kịch bản video và các nguyên liệu cần thiết cho việc chạy quảng cáo
Kết hợp với đội edit để xây dựng video và đội website để làm những web vệ tinh
Chủ động giao task cho team để được hỗ trợ edit video và content
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết trong ngành Digital, web, SEO, chạy Ads, quản lý website, sàn TMĐT... là một lợi thế
Biết edit video bằng tool cơ bản như Capcut, biết quay dựng bằng máy ảnh
Theo dõi liên tục các chiến dịch quảng cáo, chủ động trong công việc được giao
Biết cơ bản chạy ads các nền tảng MXH và GG ads
Làm việc chủ động, sáng tạo
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Nhiệt tình chăm chỉ
Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh thu, hiệu quả công việc, được đề xuất tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 hàng tuần (08h00 -17h30, được WFH 4 buổi)
Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch và hoạt động teambuilding.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI