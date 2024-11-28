Tuyển Digital Marketing CTY TNHH NATURAL HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 Hoàng Dư Khương, P12, Q10, TP.HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Trực tiếp triển khai và quản lý chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok

Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo Facebook Ads, Tiktok Ads, từ đó có phương hướng điều chỉnh lại chiến dịch hoặc tối ưu ngân sách quảng cáo cho phù hợp.

Đo lường, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi

Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả Marketing

Lên ý tưởng nội dung, chuẩn bị hình ảnh, kịch bản video và các nguyên liệu cần thiết cho việc chạy quảng cáo

Kết hợp với đội edit để xây dựng video và đội website để làm những web vệ tinh

Chủ động giao task cho team để được hỗ trợ edit video và content

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương

Có hiểu biết trong ngành Digital, web, SEO, chạy Ads, quản lý website, sàn TMĐT... là một lợi thế

Biết edit video bằng tool cơ bản như Capcut, biết quay dựng bằng máy ảnh

Theo dõi liên tục các chiến dịch quảng cáo, chủ động trong công việc được giao

Biết cơ bản chạy ads các nền tảng MXH và GG ads

Làm việc chủ động, sáng tạo

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Nhiệt tình chăm chỉ

Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7tr - 8tr5 + thưởng KPI nếu đạt

Thưởng doanh thu, hiệu quả công việc, được đề xuất tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 hàng tuần (08h00 -17h30, được WFH 4 buổi)

Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch và hoạt động teambuilding.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin