Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 152/2 Đ. Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Phụ trách chạy Ads Facebook cho ngành: thẩm mỹ, beauty, nha khoa, đào tạo..

- Viết bài quảng cáo, lên camp, đo lường và báo cáo để tối ưu hiệu quả quảng cáo

- Triển khai Order tài nguyên hình ảnh media để chạy, phối hợp content để seeding gia

tăng hiệu quả

- Phối hợp với bộ phận Sale Online để tối ưu chuyển đổi khách hàng

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ để đổi mới cải tiến công việc

- Hỗ trợ các công việc liên quan Landing Page/Website hoặc khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Về chuyên môn: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Facebook Ads ngành

Thẩm mỹ

- Biết thêm Tiktok Ads/Google Ads là một lợi thế.

- Có kỹ năng triển khai và tối ưu quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất

- Biết phân tích khách hàng, phân tích dịch vụ sau đó viết mẫu quảng cáo phù hợp với

đối tượng khách hàng.

- Biết làm hình ảnh, video cơ bản để chạy quảng cáo cơ bản (Photoshop, canva, capcut..)

- Xử lý tốt các kế hoạch và báo cáo kết quả chạy facebook.

- Biết phối hợp công việc và chịu được áp lực, thường xuyên cập nhật kiến thức mới về

quảng cáo, khách hàng.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.

- Được tính tăng ca (nếu có).

- Thưởng thâm niên.

- Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).

- Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.

- Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ...

- Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.

- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

- Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.

- Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

