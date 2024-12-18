Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 57A Trung Mỹ Tây 13, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

-Phân tích thị trường, xác định đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing mới nhất.
-Phát triển chiến lược Digital Marketing toàn diện bao gồm các kênh như SEO, SEM, Social Media, Content Marketing, Email Marketing, Ecommerce, v.v.
-Lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động Digital Marketing.
-Quản lý và giám sát việc thực hiện các chiến dịch Digital Marketing.
-Phân tích dữ liệu và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch.
-Báo cáo kết quả chiến dịch Digital Marketing cho ban lãnh đạo.
- Phân tích và đề xuất các xu hướng Digital Marketing mới nhất.
- Các công việc khác từ BGĐ / Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing/quản trị Marketing, báo chí, truyền thông hoặc các ngành có liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có khả năng phân tích, tư duy logic,....
Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ Digital Marketing và phần mềm quản lý dự án.
Sử dụng thành thạo các công cụ Office
Làm việc chủ động, ham học hỏi, cầu tiến

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 57A, Trung Mỹ Tây, P Trung Mỹ Tây, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

