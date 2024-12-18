Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 57A Trung Mỹ Tây 13, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP.HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
-Phân tích thị trường, xác định đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing mới nhất.
-Phát triển chiến lược Digital Marketing toàn diện bao gồm các kênh như SEO, SEM, Social Media, Content Marketing, Email Marketing, Ecommerce, v.v.
-Lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động Digital Marketing.
-Quản lý và giám sát việc thực hiện các chiến dịch Digital Marketing.
-Phân tích dữ liệu và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch.
-Báo cáo kết quả chiến dịch Digital Marketing cho ban lãnh đạo.
- Phân tích và đề xuất các xu hướng Digital Marketing mới nhất.
- Các công việc khác từ BGĐ / Trưởng phòng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có khả năng phân tích, tư duy logic,....
Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ Digital Marketing và phần mềm quản lý dự án.
Sử dụng thành thạo các công cụ Office
Làm việc chủ động, ham học hỏi, cầu tiến
Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
