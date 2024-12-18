Tuyển Digital Marketing EDUNETWORK PTY LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty, bao gồm: fanpage Facebook, Group Facebook, TikTok, Instagram và website.

- Lên kế hoạch và triển khai nội dung sáng tạo để tăng tương tác, thu hút khách hàng tiềm năng trên các nền tảng.

- Xây dựng và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads), tập trung vào lĩnh vực du học và định cư Úc.

- Trả lời tin nhắn, bình luận trên fanpage, group Facebook, và các kênh liên quan một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.

- Theo dõi hiệu quả các chiến dịch, báo cáo kết quả, và đề xuất các giải pháp cải thiện.

- Quản lý và cập nhật nội dung trên website công ty.

- Phối hợp với các team khác để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong quản lý các kênh truyền thông xã hội, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du học và định cư.

- Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, thu hút, phù hợp với khách hàng mục tiêu.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống linh hoạt khi tương tác với khách hàng qua fanpage.

- Tiếng Anh cơ bản để xử lý nội dung về du học và định cư.

- Có kinh nghiệm quản lý và phát triển Group Facebook là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo các công cụ AI trong công việc là một điểm cộng.

Quyền Lợi

- Mức lương: 10.000.000 – 14.000.000đ, thỏa thuận theo năng lực.

- Được training các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực du học và định cư Úc

- Được đóng BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động.

- Được thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên và các dịp Lễ, Tết.

- Được tăng lương định kỳ hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

- Được du du lịch, nghỉ dưỡng cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

