Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B11/10n Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads, Tiktok ads theo ngân sách được cấp;

• Set up, theo dõi, đánh giá để tối ưu tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Tiktok ads đảm bảo kết qủa theo mục tiêu đề ra;

• Lên ý tưởng hình ảnh và video quảng cáo, chỉnh sửa landing page để tối ưu quảng cáo;

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và BGĐ. Thực hiện các công việc khác từ cấp trên

• Tạo page, xây dựng page: Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch Maketing trên các nền tảng Facebook , Chuyển đổi ...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các bạn trẻ, mới ra trường, năng động.

• Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ

• Chịu được áp lực cao trong công việc

• Có laptop để phục vụ công việc

• Yêu cầu bắt buộc: Biết photoshop/edit video cơ bản trên PC, như 1 số phần mềm adobe illustrator, adobe premier, .....

• Có tư duy Marketing sáng tạo, đam mê Digital Marketing

• Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành Marketing, Truyền thông.

Kỹ năng

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

• Kỹ năng viết: Khả năng viết bài và tạo nội dung hấp dẫn, rõ ràng và phù hợp với từng nền tảng.

• Kỹ năng thiết kế: Kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa để tạo ra hình ảnh và video chất lượng.

• Kỹ năng phân tích: Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch.

• Hiểu biết về thị trường: Kiến thức sâu rộng về ngành và đối tượng khách hàng mục tiêu.

• Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt với cả khách hàng và các thành viên trong đội nhóm.

• Kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng phân tích, đánh giá và báo cáo số liệu hoạt động Marketing, truyền thông

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc 2 tháng nhận 100% lương

• Tổng thu nhập = Lương cứng (8,000,000 VND – 12,000,000 VND) + Thưởng)

• Hỗ trợ thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc.

• Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, công tác phí (nếu có).

• Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.

• Có phụ cấp ăn trưa.

• Thưởng doanh số theo kì tính lương

• Môi trường làm việc trẻ, thoải mái, năng động.

• Đóng đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức.

• Chế độ phúc lợi, nghỉ phép và lễ theo luật định.

• Cơ hội thăng tiến cao khi cùng công ty phát triển.

• Cơ hội học hỏi kinh nghiệm và trao dồi kỹ năng bản thân.

• Tham gia các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

