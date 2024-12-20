Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

- Chạy quảng cáo fb ads, mang data nóng từ về cho đội sale chốt đơn

- Tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo & tối ưu hóa chi phí.

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi

- Đề xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.

- Triển khai, đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết của các chiến dịch chạy performance trên nền tảng FB của những sản phẩm công ty.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy fb ads ngành hàng mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng, thời trang....

- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi, có trách nhiệm, giao tiếp tốt

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí MinhHà Nội