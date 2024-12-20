Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ELSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ELSA
Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
Hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc, tư vấn về ứng dụng học nói tiếng Anh ELSA Speak qua kênh Facebook của ELSA.
Hỗ trợ các nhiệm vụ admin khác
Hỗ trợ các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu và hướng dẫn.
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mức lương thưởng hằng tháng hấp dẫn (trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn)
Học tiếng Anh với ELSA Speak Pro
Trải nghiệm công việc thực tế với sự hướng dẫn của senior
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Học tiếng Anh với ELSA Speak Pro
Trải nghiệm công việc thực tế với sự hướng dẫn của senior
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Tại CÔNG TY TNHH ELSA Thì Được Hưởng Những Gì
Biết tiếng Thái
Thời gian làm việc: tối thiểu 25 tiếng/tuần (ca sáng/chiều/tối).
Địa điểm làm việc: làm việc trực tiếp tại văn phòng (82 Trần Huy Liệu, P15, Phú Nhuận) vào ca sáng/chiều trong tuần hoặc làm việc online vào ca tối/cuối tuần
Thái độ làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề cho khách hàng.
Có trải nghiệm sử dụng, yêu thích sản phẩm của công ty: ứng dụng học tiếng Anh ELSA Speak
Điểm cộng cho những bạn đã có kinh nghiệm trong mảng trực fanpage/customer service.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Thời gian làm việc: tối thiểu 25 tiếng/tuần (ca sáng/chiều/tối).
Địa điểm làm việc: làm việc trực tiếp tại văn phòng (82 Trần Huy Liệu, P15, Phú Nhuận) vào ca sáng/chiều trong tuần hoặc làm việc online vào ca tối/cuối tuần
Thái độ làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề cho khách hàng.
Có trải nghiệm sử dụng, yêu thích sản phẩm của công ty: ứng dụng học tiếng Anh ELSA Speak
Điểm cộng cho những bạn đã có kinh nghiệm trong mảng trực fanpage/customer service.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELSA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
