Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ELSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc, tư vấn về ứng dụng học nói tiếng Anh ELSA Speak qua kênh Facebook của ELSA.

Hỗ trợ các nhiệm vụ admin khác

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu và hướng dẫn.

Yêu Cầu Công Việc

Mức lương thưởng hằng tháng hấp dẫn (trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn)

Học tiếng Anh với ELSA Speak Pro

Trải nghiệm công việc thực tế với sự hướng dẫn của senior

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Tại CÔNG TY TNHH ELSA Thì Được Hưởng Những Gì

Biết tiếng Thái

Thời gian làm việc: tối thiểu 25 tiếng/tuần (ca sáng/chiều/tối).

Địa điểm làm việc: làm việc trực tiếp tại văn phòng (82 Trần Huy Liệu, P15, Phú Nhuận) vào ca sáng/chiều trong tuần hoặc làm việc online vào ca tối/cuối tuần

Thái độ làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Có trải nghiệm sử dụng, yêu thích sản phẩm của công ty: ứng dụng học tiếng Anh ELSA Speak

Điểm cộng cho những bạn đã có kinh nghiệm trong mảng trực fanpage/customer service.

Có laptop cá nhân để làm việc.

