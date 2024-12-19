Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà DTS, 287B Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Phân tích và nghiên cứu thị trường: Phân tích, nghiên cứu nhu cầu và xu hướng cụ thể của các doanh nghiệp tư nhân (vốn trong nước hoặc FDI), tập trung vào các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất, logistic, giáo dục.

Xây dựng chiến dịch Marketing nhằm thu hút khách hàng cho các sản phẩm và dịch vụ IT của công ty.

Quản lý các kênh truyền thông số: Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội, website, email marketing và các nền tảng quảng cáo trực tuyến khác.

Xây dựng và quản lý nội dung: Phát triển và quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông nhằm tạo sự chú ý và tương tác từ khách hàng.

SEO/SEM: Phối hợp với đội ngũ liên quan phát triển để tối ưu hóa website và các nội dung SEO nhằm tăng cường khả năng tiếp cận từ khách hàng mục tiêu.

Đo lường và tối ưu hóa chi phí: Quản lý ngân sách Digital Marketing, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo các chiến dịch đạt được ROI tốt nhất.

Phân tích hiệu quả chiến dịch: Sử dụng công cụ phân tích (Google Analytics, LinkedIn Analytics, etc.) để theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch.

Phối hợp với các đơn vị bên ngoài và các phòng ban khác trong việc triển khai chiến dịch.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Tốt nghiệp các chuyên ngành, có từ 02 năm kinh nghiệm làm việc về Marketing.

Am hiểu về SEO, SEM, Google analyst và webmaster tool.

Hiểu biết và nắm được cách vận hành trên các kênh Marketing online, Digital.

Sử dụng tốt các công cụ xử lý video và đồ họa: Canva, AI, Photoshop.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT.

Chủ động, trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng với các thử thách mới.

Lương gross: 12M - 18M

Thưởng theo năng lực làm việc hằng năm.

BHXH gần full lương, hưởng thêm Bảo hiểm tai nạn PVI 100% và gói BH sức khỏe theo thâm niên.

Được tài trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực.

Hệ thống chính sách đãi ngộ: các ngày lễ/ tết, hỗ trợ kinh phí du lịch, chương trình khám sức khỏe định kỳ.

Môi trường trẻ trung, thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ.

Nhiều hoạt động thể thao như tennis, cầu lông. Thường xuyên tổ chức các sự kiện nội bộ, team building.

