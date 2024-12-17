Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 140 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Lên kế hoạch và tự thực thi truyền thông trên các kênh Owned Media của công ty (Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok,...).

Chịu trách nhiệm hiệu quả truyền thông (reach, views, followers,..), hiệu quả marketing (thay đổi hành vi, leads)

Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng đưa ra ý tưởng marketing.

Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự .

Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo.

Triển khai, kết nối, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp với khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác.

Báo cáo tiến độ, hiệu quả thường xuyên cho cấp quản lý

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học (chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh ...)

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing

Kỹ năng thương lượng, trình bày, thuyết phục tốt, khả năng quản lý

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Năng động, nhiệt tình, thích ứng với hoàn cảnh và chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: theo năng lực khi phỏng vấn

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.

Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm do công ty tổ chức.

Được chủ động hoàn toàn về kế hoạch Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE

