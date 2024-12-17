Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
- Hồ Chí Minh:
- 140 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Lên kế hoạch và tự thực thi truyền thông trên các kênh Owned Media của công ty (Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok,...).
Chịu trách nhiệm hiệu quả truyền thông (reach, views, followers,..), hiệu quả marketing (thay đổi hành vi, leads)
Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng đưa ra ý tưởng marketing.
Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự .
Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo.
Triển khai, kết nối, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp với khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác.
Báo cáo tiến độ, hiệu quả thường xuyên cho cấp quản lý
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing
Kỹ năng thương lượng, trình bày, thuyết phục tốt, khả năng quản lý
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Năng động, nhiệt tình, thích ứng với hoàn cảnh và chịu được áp lực trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.
Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm do công ty tổ chức.
Được chủ động hoàn toàn về kế hoạch Marketing
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
